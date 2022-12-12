Кудашкина Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Проскурина Маланья Ивановна
Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич
Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кудашкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудашкин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно