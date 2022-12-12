Кудашкина Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашкина Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Проскурина Маланья Ивановна

Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кудашкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кудашкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кудашкин Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудашкин Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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