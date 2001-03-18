Карманов Владимир Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1929
Дата смерти18.03.2001
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1929
Отец: Карманов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошкова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Карманова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыпченко Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Карманова Клавдия Ивановна
Смерть
18.03.2001