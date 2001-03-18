Карманов Владимир Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманов Владимир Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1929

Дата смерти

18.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1929

Отец: Карманов Кирилл

Мать: Проскурина Маланья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошкова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Карманова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыпченко Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Карманова Клавдия Ивановна

Смерть
18.03.2001
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