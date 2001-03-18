Карманова (Скворцова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Скворцова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошкова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Карманов Владимир Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыпченко Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Карманов Владимир Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Владимир Кириллович

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