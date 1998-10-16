Проскурин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1920
Дата смерти05.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920
Отец: Проскурин Иван Ильич
Мать: Проскурина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскурин Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Проскурина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Проскурина Александра Ивановна
Смерть
05.01.1978