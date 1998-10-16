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Проскурин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1920

Дата смерти

05.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920

Отец: Проскурин Иван Ильич

Мать: Проскурина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскурин Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Проскурина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Проскурина Александра Ивановна

Смерть
05.01.1978
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