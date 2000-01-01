Смолкина Домна Петровна
Место рожденияд. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)
Дата рожденияВычислено 1744 ст.
Дата смертиОколо 1789 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1744 ст.
Отец: Смолкин Пётр -
Мать: не указана
д. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Дочь: Шабардина Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Сын: Шабардин Афонасий Николаевич
Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Шабардин Варфоломей Николаевич
Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Смерть
Около 1789 ст.