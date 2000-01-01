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Смолкина Домна Петровна

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Место рождения

д. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)

Дата рождения

Вычислено 1744 ст.

Дата смерти

Около 1789 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1744 ст.

Отец: Смолкин Пётр -

Мать: не указана

д. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Шабардин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Сын: Шабардин Карп Николаевич

Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Дочь: Шабардина Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Шабардин Афонасий Николаевич

Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Шабардин Варфоломей Николаевич

Отец ребёнка: Шабардин Николай Захарович

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Смерть
Около 1789 ст.
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