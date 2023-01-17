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Шабардин Варфоломей Николаевич

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Место рождения

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)

Дата рождения

Вычислено 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1747 г.р.

Мать

Вычислено 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780 ст.

Отец: Шабардин Николай Захарович

Мать: Смолкина Домна Петровна

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Шабардин Василиск Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Шабардин Григорий Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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