Шабардин Варфоломей Николаевич
Место рождениязайм. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Дата рожденияВычислено 1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1780 ст.
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Шабардин Василиск Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Сын: Шабардин Григорий Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно