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Шабардин Николай Захарович

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Место рождения

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)

Дата рождения

Вычислено 1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.

Отец: Шабардин Захар -

Мать: не указана

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Шабардин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Сын: Шабардин Карп Николаевич

Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Дочь: Шабардина Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Шабардин Афонасий Николаевич

Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Шабардин Варфоломей Николаевич

Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Смерть
Неизвестно
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