Шабардин Николай Захарович
Место рождениязайм. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Дата рожденияВычислено 1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1747 ст.
Отец: Шабардин Захар -
Мать: не указана
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Дочь: Шабардина Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Сын: Шабардин Афонасий Николаевич
Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Шабардин Варфоломей Николаевич
Мать ребёнка: Смолкина Домна Петровна
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Смерть
Неизвестно