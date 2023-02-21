Шабардин Яков Николаевич
Место рождениязайм. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1762 ст.
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Смерть
Неизвестно