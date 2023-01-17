Шабардин Карп Николаевич
Место рождениязайм. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Дата рожденияВычислено 1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1766 ст.
займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Мать ребёнка: Вилягжанина Фёкла Епимаховна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Дочь: Шабардина Пелагея Карповна
Мать ребёнка: Вилягжанина Фёкла Епимаховна
Рождение ребёнка
16.05.1796 ст.
Дочь: Шабардина Ирина Карповна
Мать ребёнка: Вилягжанина Фёкла Епимаховна
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Мать ребёнка: Вилягжанина Фёкла Епимаховна
Смерть
Неизвестно