Шабардин Карп Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабардин Карп Николаевич

Шабардин Карп Николаевич

avatar

Место рождения

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)

Дата рождения

Вычислено 1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.

Отец: Шабардин Николай Захарович

Мать: Смолкина Домна Петровна

займ. Липовское, вновь розчисной починок Липовской (Орловский уезд; Березовский стан, Илганская волость, Коршинский десяток; Бутырский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Сын: Шабардин Ерофей Карпович

Мать ребёнка: Вилягжанина Фёкла Епимаховна

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Дочь: Шабардина Пелагея Карповна

Мать ребёнка: Вилягжанина Фёкла Епимаховна

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1796 ст.

Дочь: Шабардина Ирина Карповна

Мать ребёнка: Вилягжанина Фёкла Епимаховна

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Шабардин Агапий Карпович

Мать ребёнка: Вилягжанина Фёкла Епимаховна

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close