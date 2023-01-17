Вилягжанина Фёкла Епимаховна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Отец ребёнка: Шабардин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Дочь: Шабардина Пелагея Карповна
Отец ребёнка: Шабардин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
16.05.1796 ст.
Дочь: Шабардина Ирина Карповна
Отец ребёнка: Шабардин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Отец ребёнка: Шабардин Карп Николаевич
Смерть
Неизвестно