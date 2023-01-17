Вилягжанина Фёкла Епимаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанина Фёкла Епимаховна

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Место рождения

Крутец, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.

Отец: Вилягжанин Епимах Панфилович

Мать: Пескишева Екатерина Гавриловна

Крутец, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Сын: Шабардин Ерофей Карпович

Отец ребёнка: Шабардин Карп Николаевич

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Дочь: Шабардина Пелагея Карповна

Отец ребёнка: Шабардин Карп Николаевич

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1796 ст.

Дочь: Шабардина Ирина Карповна

Отец ребёнка: Шабардин Карп Николаевич

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Шабардин Агапий Карпович

Отец ребёнка: Шабардин Карп Николаевич

Тюлькинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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