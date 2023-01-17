Пескишева Екатерина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.
Отец: Пескишев Гавриил Семёнович
Мать: Киселёва Дарья Исакова
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Дочь: Вилягжанина Пелагия Епимаховна
Отец ребёнка: Вилягжанин Епимах Панфилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Вилягжанина Агафья Епимаховна
Отец ребёнка: Вилягжанин Епимах Панфилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Дочь: Вилягжанина Фёкла Епимаховна
Отец ребёнка: Вилягжанин Епимах Панфилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Вилягжанина Дарья Епимаховна
Отец ребёнка: Вилягжанин Епимах Панфилович
Смерть
Неизвестно