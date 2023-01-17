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Пескишева Екатерина Гавриловна

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Место рождения

Варсеговская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.

Отец: Пескишев Гавриил Семёнович

Мать: Киселёва Дарья Исакова

Варсеговская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Дочь: Вилягжанина Пелагия Епимаховна

Отец ребёнка: Вилягжанин Епимах Панфилович

Крутец, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Вилягжанина Агафья Епимаховна

Отец ребёнка: Вилягжанин Епимах Панфилович

Крутец, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Дочь: Вилягжанина Фёкла Епимаховна

Отец ребёнка: Вилягжанин Епимах Панфилович

Крутец, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Вилягжанина Дарья Епимаховна

Отец ребёнка: Вилягжанин Епимах Панфилович

Крутец, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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