Киселёва Дарья Исакова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1705 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1705 ст.
Отец: Киселёв Исак -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Пескишева Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Пескишев Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Дочь: Пескишева Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Пескишев Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Дочь: Пескишева Федосия Гавриловна
Отец ребёнка: Пескишев Гавриил Семёнович
Смерть
Неизвестно