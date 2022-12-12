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Киселёва Дарья Исакова

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Место рождения

Югринской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1705 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1705 ст.

Отец: Киселёв Исак -

Мать: не указана

Югринской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Пескишева Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Пескишев Гавриил Семёнович

Варсеговская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Дочь: Пескишева Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Пескишев Гавриил Семёнович

Варсеговская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Дочь: Пескишева Федосия Гавриловна

Отец ребёнка: Пескишев Гавриил Семёнович

Варсеговская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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