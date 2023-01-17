Пескишев Гавриил Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1705 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1705 ст.
Отец: Пескишев Семён -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Пескишева Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Киселёва Дарья Исакова
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Дочь: Пескишева Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Киселёва Дарья Исакова
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Дочь: Пескишева Федосия Гавриловна
Мать ребёнка: Киселёва Дарья Исакова
Смерть
Неизвестно