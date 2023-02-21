Смолкин Пётр -
Место рожденияд. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Смолкина Домна Петровна
Мать ребёнка: не указана
д. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)
Смерть
Неизвестно