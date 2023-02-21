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Смолкин Пётр -

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Место рождения

д. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1744 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Смолкина Домна Петровна

Мать ребёнка: не указана

д. [поч.] Смирновы [-ский], д. Фомичи, д. [поч.] Самсона [Симона] Перевалова 1-го (Орловский уезд, Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район, Спас-Талицкий сельсовет)
Смерть
Неизвестно
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