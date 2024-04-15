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Мурашев Агап Киприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Мурашев Киприян Осипович

Мать: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна

Место жительства
После 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Милодора Агаповна

Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мурашев Осип Агапович

Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Агаповна

Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ульяна Агаповна

Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аграфена Агаповна

Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Палагея Агаповна

Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мурашев Василий Агапович

Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мурашев Давыд Агапович

Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Матрона Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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