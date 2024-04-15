Мурашев Агап Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Место жительства
После 1820
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Милодора Агаповна
Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Агаповна
Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ульяна Агаповна
Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Аграфена Агаповна
Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Палагея Агаповна
Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Мурашева Матрона Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно