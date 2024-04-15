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Мурашев Киприян Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мурашев Агап Киприянович

Мать ребёнка: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мурашев Ларион Киприянович

Мать ребёнка: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мурашев Евграф Киприянович

Мать ребёнка: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна

Место жительства
После 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашев Яков Киприянович

Мать ребёнка: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1835
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