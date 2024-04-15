Мурашев Киприян Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мурашев Ларион Киприянович
Мать ребёнка: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мурашев Евграф Киприянович
Мать ребёнка: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна
Место жительства
После 1820
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1835