Мурашев Ларион Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аграфена Ларионовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мурашев Трофим Ларионович
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аграфена Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурашева Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно