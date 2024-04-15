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Мурашев Ларион Киприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Мурашев Киприян Осипович

Мать: Мурашева Арина Или Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аграфена Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мурашев Трофим Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мурашев Иван Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аграфена Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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