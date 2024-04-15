Мурашева Арина Или Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева Арина Или Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мурашев Агап Киприянович

Отец ребёнка: Мурашев Киприян Осипович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мурашев Ларион Киприянович

Отец ребёнка: Мурашев Киприян Осипович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мурашев Евграф Киприянович

Отец ребёнка: Мурашев Киприян Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашев Яков Киприянович

Отец ребёнка: Мурашев Киприян Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашев Киприян Осипович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858
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