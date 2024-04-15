Мурашева Арина Или Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Мурашев Киприян Осипович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мурашев Ларион Киприянович
Отец ребёнка: Мурашев Киприян Осипович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мурашев Евграф Киприянович
Отец ребёнка: Мурашев Киприян Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурашев Киприян Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858