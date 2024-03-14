Мурашев Трофим Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Мурашев Ларион Киприянович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мурашев Николай Трофимович
Мать ребёнка: Мурашева Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афросинья Трофимовна
Мать ребёнка: Мурашева Марья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно