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Мурашев Трофим Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мурашев Ларион Киприянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мурашев Николай Трофимович

Мать ребёнка: Мурашева Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афросинья Трофимовна

Мать ребёнка: Мурашева Марья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Марья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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