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Мурашев Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Мурашев Трофим Ларионович

Мать: Мурашева Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.04.1896 ст.

Сын: Мурашев Кондратий Николаевич

Мать ребёнка: Мурашева Наталия Никифоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.

Дочь: Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Мурашева Наталия Никифоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Наталия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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