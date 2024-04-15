Мурашев Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
08.04.1896 ст.
Сын: Мурашев Кондратий Николаевич
Мать ребёнка: Мурашева Наталия Никифоровна
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.
Дочь: Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Мурашева Наталия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно