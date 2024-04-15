Мурашева Марья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева Марья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мурашев Николай Трофимович

Отец ребёнка: Мурашев Трофим Ларионович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афросинья Трофимовна

Отец ребёнка: Мурашев Трофим Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашев Трофим Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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