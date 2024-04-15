Мурашева Марья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мурашев Николай Трофимович
Отец ребёнка: Мурашев Трофим Ларионович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афросинья Трофимовна
Отец ребёнка: Мурашев Трофим Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно