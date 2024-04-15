Мурашева Наталия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева Наталия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1896 ст.

Сын: Мурашев Кондратий Николаевич

Отец ребёнка: Мурашев Николай Трофимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.

Дочь: Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Мурашев Николай Трофимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашев Николай Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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