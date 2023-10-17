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Мурашев Давыд Агапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мурашев Агап Киприянович

Мать: Мурашева Матрена Захаровна

Рождение ребёнка
05.04.1893 ст.

Сын: Мурашев Василий Давыдович

Мать ребёнка: Мурашева Мария Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашева Мария Агаповна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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