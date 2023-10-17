Мурашев Давыд Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
05.04.1893 ст.
Сын: Мурашев Василий Давыдович
Мать ребёнка: Мурашева Мария Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурашева Мария Агаповна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно