Мурашев Василий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1893 ст.
Отец: Мурашев Давыд Агапович
Мать: Мурашева Мария Агаповна
Крещение
25.04.1893 ст.
Новосибирск, Купино, Чумашинское, Троицкая церковь (Чумашки)
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно