Мурашев Василий Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашев Василий Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1893 ст.

Отец: Мурашев Давыд Агапович

Мать: Мурашева Мария Агаповна

Крещение
25.04.1893 ст.
Новосибирск, Купино, Чумашинское, Троицкая церковь (Чумашки)
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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