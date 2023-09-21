Мурашева Матрена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Агаповна
Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ульяна Агаповна
Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Аграфена Агаповна
Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Палагея Агаповна
Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно