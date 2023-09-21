Мурашева Матрена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева Матрена Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мурашев Осип Агапович

Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Агаповна

Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ульяна Агаповна

Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аграфена Агаповна

Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Палагея Агаповна

Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мурашев Василий Агапович

Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мурашев Давыд Агапович

Отец ребёнка: Мурашев Агап Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашев Агап Киприянович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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