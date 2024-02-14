Шарафетдинов Аллям
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1886
Дата смерти05.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Салимов Шарафетдин (Кылчык)
Мать: Хабибя
Дочь: (Аллямова) Ажар
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Сын: Аллямов Няим
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Дочь: (Аллямова) Золхиджа
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Сын: Аллямов Каюм
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Сын: Аллямов Абдулкадер
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Сын: Аллямов Токтар
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Сын: Аллямов Салават
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Сын: Аллямов Абдулла
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Сын: Аллямов Абдулхак
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Дочь: (Аллямова) Магерэ
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы
Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы