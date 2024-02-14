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Шарафетдинов Аллям

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

05.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Мать: Хабибя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Аллямова) Ажар

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1912

Сын: Аллямов Няим

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Аллямова) Золхиджа

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1918

Сын: Аллямов Каюм

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1920

Сын: Аллямов Абдулкадер

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1922

Сын: Аллямов Токтар

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1922

Сын: Аллямов Салават

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
22.06.1925

Сын: Аллямов Абдулла

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1927

Сын: Аллямов Абдулхак

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Аллямова) Магерэ

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
30.01.1934

Сын: Аллямов Сафа Аллямович

Мать ребёнка: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Смерть
05.04.1953

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