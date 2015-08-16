Аллямов Сафа Аллямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллямов Сафа Аллямович

Место рождения

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

30.01.1934

Дата смерти

16.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1934

Отец: Шарафетдинов Аллям

Мать: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллямова (Зарипова) Гользифа Зарип Кызы

Рождение ребёнка
29.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллямова (Зарипова) Гользифа Зарип Кызы

Рождение ребёнка
26.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллямова (Зарипова) Гользифа Зарип Кызы

Смерть
16.08.2015
Похороны
Неизвестно

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