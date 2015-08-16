Аллямов Сафа Аллямович
Место рожденияс Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения30.01.1934
Дата смерти16.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аллямова (Зарипова) Гользифа Зарип Кызы
Рождение ребёнка
26.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аллямова (Зарипова) Гользифа Зарип Кызы
Смерть
16.08.2015
Похороны
Неизвестно