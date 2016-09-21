Аллямова (Зарипова) Гользифа Зарип Кызы
Место рожденияСССР
Дата рождения01.09.1937
Дата смерти21.09.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аллямов Сафа Аллямович
Рождение ребёнка
26.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аллямов Сафа Аллямович
Смерть
21.09.2016