Аллямова (Зарипова) Гользифа Зарип Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллямова (Зарипова) Гользифа Зарип Кызы

Место рождения

СССР

Дата рождения

01.09.1937

Дата смерти

21.09.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллямов Сафа Аллямович

Рождение ребёнка
29.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллямов Сафа Аллямович

Рождение ребёнка
26.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллямов Сафа Аллямович

Смерть
21.09.2016

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