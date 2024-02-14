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Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Место рождения

с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1866

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Алимов Салим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шарафетдинов Аллям

Мать ребёнка: Хабибя

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шарафетдинов Гаяз

Мать ребёнка: Хабибя

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шарафетдинов Жаляль

Мать ребёнка: Хабибя

Смерть
1929
Причина смерти: 1866-1929) (кылчык

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