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Шарафетдинов Жаляль

Место рождения

с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

14.02.1977

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1929 г.р.
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1935 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Мать: Хабибя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Рождение ребёнка
1923

Сын: Жалялов Хасян

Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Жалялов Хусяин

Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Жалялова) Асьма

Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Рождение ребёнка
1935

Сын: Жалялов Амир

Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)

Смерть
14.02.1977

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