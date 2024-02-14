Шарафетдинов Жаляль
Место рожденияс.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1895
Дата смерти14.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Салимов Шарафетдин (Кылчык)
Мать: Хабибя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Жалялов Хасян
Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)
Рождение ребёнка
1925
Сын: Жалялов Хусяин
Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Жалялова) Асьма
Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Сын: Жалялов Амир
Мать ребёнка: Бадрижан Хайрулла Кызы (Этутей)
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Смерть
14.02.1977