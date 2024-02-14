Хабибя
Место рожденияд.Пица
Дата рождения1867
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шарафетдинов Аллям
Отец ребёнка: Салимов Шарафетдин (Кылчык)
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шарафетдинов Гаяз
Отец ребёнка: Салимов Шарафетдин (Кылчык)
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шарафетдинов Жаляль
Отец ребёнка: Салимов Шарафетдин (Кылчык)