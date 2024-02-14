Хабибя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибя

Место рождения

д.Пица

Дата рождения

1867

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шарафетдинов Аллям

Отец ребёнка: Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шарафетдинов Гаяз

Отец ребёнка: Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шарафетдинов Жаляль

Отец ребёнка: Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Смерть
1941

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