Шарафетдинов Гаяз
Место рожденияс.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1890
Дата смерти05.03.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Салимов Шарафетдин (Кылчык)
Мать: Хабибя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахидэ Шазиз Кызы
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гаязов Фатех
Мать ребёнка: Шахидэ Шазиз Кызы
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гаязов Харряс
Мать ребёнка: Шахидэ Шазиз Кызы
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахидэ Шазиз Кызы
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гаязов Малик
Мать ребёнка: Шахидэ Шазиз Кызы
Смерть
05.03.1952