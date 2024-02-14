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Шарафетдинов Гаяз

Место рождения

с.Шубино,Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1890

Дата смерти

05.03.1952

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Мать: Хабибя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахидэ Шазиз Кызы

Рождение ребёнка
1922

Сын: Гаязов Фатех

Мать ребёнка: Шахидэ Шазиз Кызы

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гаязов Харряс

Мать ребёнка: Шахидэ Шазиз Кызы

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахидэ Шазиз Кызы

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гаязов Малик

Мать ребёнка: Шахидэ Шазиз Кызы

Смерть
05.03.1952

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