Шахидэ Шазиз Кызы 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шахидэ Шазиз Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафетдинов Гаяз

Рождение ребёнка
1922

Сын: Гаязов Фатех

Отец ребёнка: Шарафетдинов Гаяз

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гаязов Харряс

Отец ребёнка: Шарафетдинов Гаяз

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафетдинов Гаяз

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
1932

Сын: Гаязов Малик

Отец ребёнка: Шарафетдинов Гаяз

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
1971

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