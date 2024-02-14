Шахидэ Шазиз Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафетдинов Гаяз
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гаязов Фатех
Отец ребёнка: Шарафетдинов Гаяз
с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гаязов Харряс
Отец ребёнка: Шарафетдинов Гаяз
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафетдинов Гаяз
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гаязов Малик
Отец ребёнка: Шарафетдинов Гаяз
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
1971