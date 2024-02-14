Алимов Салим
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Алим
Мать: (Аминова) Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Арифулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Шарип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Камаль
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Салимова) Зелей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Салимов Шарафетдин (Кылчык)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно