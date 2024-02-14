Алимов Салим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Салим

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Алим

Мать: (Аминова) Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Арифулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Шарип

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Камаль

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Салимова) Зелей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Салимов Шарафетдин (Кылчык)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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