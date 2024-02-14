(Аллямова) Золхиджа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аллямова) Золхиджа

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Шарафетдинов Аллям

Мать: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Хамзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Хамзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Хамзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Хамзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Хамзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Хамзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Хамзя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Хамзя

Смерть
Неизвестно

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