(Аллямова) Золхиджа
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллин Хамзя
Смерть
Неизвестно