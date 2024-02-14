Аллямов Каюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллямов Каюм

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1918

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шарафетдинов Аллям

Мать: Шарафетдинова Тянзиля Шарафетдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича (Мерен)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича (Мерен)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича (Мерен)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича (Мерен)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича (Мерен)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллямов Руслан Каюмович

Мать ребёнка: Хадича (Мерен)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадича (Мерен)

Смерть
1984

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