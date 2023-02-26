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Иван Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

04.01.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Фёдор безотцев

Мать: Екатерина Галеева

Рождение ребёнка
17.12.1820

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Пелагия (Моисеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Пелагия (Моисеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Пелагия (Моисеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1833

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Пелагия (Моисеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия (Моисеева)

Смерть
04.01.1848
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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