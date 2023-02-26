Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти04.01.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Фёдор безотцев
Мать: Екатерина Галеева
Рождение ребёнка
17.12.1820
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Пелагия (Моисеева)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Пелагия (Моисеева)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Пелагия (Моисеева)
Рождение ребёнка
19.07.1833
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Пелагия (Моисеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия (Моисеева)
Смерть
04.01.1848