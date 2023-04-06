Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти26.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Пелагия (Моисеева)
Рождение ребёнка
19.07.1844
Сын: Илья Николаев
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Бракосочетание
23.05.1848
Жена: Ульяния Прокофиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1849
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева
Рождение ребёнка
26.08.1850
Сын: Моисей Николаев
Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева
Рождение ребёнка
30.09.1852
Сын: Роман Николаев
Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева
Рождение ребёнка
11.03.1855
Дочь: Тимошинина Дария Николаева
Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева
Рождение ребёнка
21.05.1860
Сын: Михаил Николаев
Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Тимофеева
Смерть
26.07.1892