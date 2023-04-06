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Николай Иванов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

26.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Пелагия (Моисеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1844

Сын: Илья Николаев

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.05.1848

Жена: Ульяния Прокофиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1849

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1850

Сын: Моисей Николаев

Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1852

Сын: Роман Николаев

Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1855

Дочь: Тимошинина Дария Николаева

Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1860

Сын: Михаил Николаев

Мать ребёнка: Ульяния Прокофиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Тимофеева

Смерть
26.07.1892
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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