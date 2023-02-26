Пелагия (Моисеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия (Моисеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

26.04.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1820

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1833

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фёдоров

Смерть
26.04.1850
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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