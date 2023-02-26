Пелагия (Моисеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти26.04.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1820
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1823
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
19.07.1833
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фёдоров
Смерть
26.04.1850