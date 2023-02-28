Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Пелагия (Моисеева)
Бракосочетание
30.10.1849
Жена: Марфа (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1854
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Марфа (Иванова)
Рождение ребёнка
22.06.1857
Сын: Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Марфа (Иванова)
Рождение ребёнка
01.02.1860
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Марфа (Иванова)
Смерть
Неизвестно