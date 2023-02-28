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Василий Иванов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Пелагия (Моисеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1849

Жена: Марфа (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1854

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Марфа (Иванова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1857

Сын: Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Марфа (Иванова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1860

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Марфа (Иванова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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