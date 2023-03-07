Марфа (Иванова)
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Филипп Захаров
Мать: Анна Семёнова
Бракосочетание
30.10.1849
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1854
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
22.06.1857
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1860
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно