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Марфа (Иванова)

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Филипп Захаров

Мать: Анна Семёнова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1849

Муж: Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1854

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1857

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1860

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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