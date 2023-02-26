Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти27.04.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1823
Сын: Лука Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Захаров
Рождение ребёнка
23.02.1825
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Захаров
д.Холмы
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа (Иванова)
Отец ребёнка: Филипп Захаров
Рождение ребёнка
04.04.1831
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Захаров
Рождение ребёнка
22.11.1834
Дочь: Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Захаров
Рождение ребёнка
01.03.1838
Сын: Арсений Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Захаров
Смерть
27.04.1852
д.Шмыри Силуяновского приказа