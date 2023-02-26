Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

27.04.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1823

Сын: Лука Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Захаров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1825

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Захаров

д.Холмы
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа (Иванова)

Отец ребёнка: Филипп Захаров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1831

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Захаров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1834

Дочь: Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Захаров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1838

Сын: Арсений Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Захаров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.04.1852
д.Шмыри Силуяновского приказа
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