Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения17.12.1820
Дата смерти09.05.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1820
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Пелагия (Моисеева)
Бракосочетание
01.11.1842
Жена: Харитина Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1845
Сын: Филимон Павлов
Мать ребёнка: Харитина Герасимова
Рождение ребёнка
04.03.1850
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Харитина Герасимова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евфросиния Павлова
Мать ребёнка: Харитина Герасимова
Смерть
09.05.1871