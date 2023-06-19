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Павел Иванов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.12.1820

Дата смерти

09.05.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1820

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Пелагия (Моисеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1842

Жена: Харитина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1845

Сын: Филимон Павлов

Мать ребёнка: Харитина Герасимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1850

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Харитина Герасимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евфросиния Павлова

Мать ребёнка: Харитина Герасимова

Смерть
09.05.1871
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд