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Филимон Павлов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.11.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1845

Отец: Павел Иванов

Мать: Харитина Герасимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Акилина Филимонова

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Бракосочетание
10.05.1864

Жена: Васса Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Наталия Филимонова

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
08.04.1873

Дочь: Агафия Филимонова

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1875

Дочь: Фёкла Филимонова

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Филипп Филимонов

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1880

Сын: Иван Филимонов

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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