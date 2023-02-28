Филимон Павлов
Место рождения
Дата рождения20.11.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1845
Отец: Павел Иванов
Мать: Харитина Герасимова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Акилина Филимонова
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Бракосочетание
10.05.1864
Жена: Васса Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Наталия Филимонова
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
08.04.1873
Дочь: Агафия Филимонова
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
19.09.1875
Дочь: Фёкла Филимонова
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
03.10.1877
Сын: Филипп Филимонов
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
21.05.1880
Сын: Иван Филимонов
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Смерть
Неизвестно