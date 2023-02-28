Васса Сергеева
Место рождения
Дата рождения05.08.1844
Дата смерти13.02.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1844
Отец: Сергей (Архипов)
Мать: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Акилина Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Павлов
Бракосочетание
10.05.1864
Муж: Филимон Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Наталия Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Павлов
Рождение ребёнка
08.04.1873
Дочь: Агафия Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Павлов
Рождение ребёнка
19.09.1875
Дочь: Фёкла Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Павлов
Рождение ребёнка
03.10.1877
Сын: Филипп Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Павлов
Рождение ребёнка
21.05.1880
Сын: Иван Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Павлов
Смерть
13.02.1894