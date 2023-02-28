Васса Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Сергеева

Васса Сергеева

avatar

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.08.1844

Дата смерти

13.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1844

Отец: Сергей (Архипов)

Мать: Параскева Иосифова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Акилина Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Павлов

Бракосочетание
10.05.1864

Муж: Филимон Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Наталия Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Павлов

Рождение ребёнка
08.04.1873

Дочь: Агафия Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1875

Дочь: Фёкла Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Филипп Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1880

Сын: Иван Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
13.02.1894
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close