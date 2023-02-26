Параскева Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти22.08.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
05.08.1844
Дочь: Васса Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
14.08.1846
Сын: Максим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
12.04.1848
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
06.06.1850
Сын: Бояшов Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
04.03.1853
Сын: Конон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
16.12.1855
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
03.09.1856
Дочь: Елизавета Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
03.09.1856
Сын: Захарий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Рождение ребёнка
06.10.1857
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Архипов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей (Архипов)
Смерть
22.08.1858