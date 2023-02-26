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Параскева Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

22.08.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1844

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1846

Сын: Максим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1848

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1850

Сын: Бояшов Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1853

Сын: Конон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1855

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1856

Дочь: Елизавета Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1856

Сын: Захарий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1857

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Архипов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей (Архипов)

Смерть
22.08.1858
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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