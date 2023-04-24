Филипп Филимонов
Место рождения
Дата рождения03.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1877
Отец: Филимон Павлов
Мать: Васса Сергеева
Бракосочетание
21.01.1898
Жена: Анастасия Пименова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Стефанида Филиппова
Мать ребёнка: Анастасия Пименова
Рождение ребёнка
30.10.1899
Сын: Спиридон Филиппов
Мать ребёнка: Анастасия Пименова
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Сергей Филиппов
Мать ребёнка: Анастасия Пименова
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Архип Филиппов
Мать ребёнка: Анастасия Пименова
Смерть
Неизвестно