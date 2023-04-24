Филипп Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Филимонов

Филипп Филимонов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1877

Отец: Филимон Павлов

Мать: Васса Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.01.1898

Жена: Анастасия Пименова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Стефанида Филиппова

Мать ребёнка: Анастасия Пименова

Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Спиридон Филиппов

Мать ребёнка: Анастасия Пименова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Сергей Филиппов

Мать ребёнка: Анастасия Пименова

Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Архип Филиппов

Мать ребёнка: Анастасия Пименова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close