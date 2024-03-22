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Харитина Герасимова

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: ?

Мать: ?

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1842

Муж: Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1845

Сын: Филимон Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1850

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евфросиния Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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