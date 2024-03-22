Харитина Герасимова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1842
Муж: Павел Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1845
Сын: Филимон Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1850
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евфросиния Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Смерть
Неизвестно