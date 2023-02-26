Ульяния Прокофиева
Место рожденияд.Тинковщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тинковщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.05.1848
Муж: Николай Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1849
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
26.08.1850
Сын: Моисей Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1852
Сын: Роман Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
11.03.1855
Дочь: Тимошинина Дария Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
21.05.1860
Сын: Михаил Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Смерть
Неизвестно