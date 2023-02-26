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Ульяния Прокофиева

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Место рождения

д.Тинковщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тинковщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.05.1848

Муж: Николай Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1849

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1850

Сын: Моисей Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1852

Сын: Роман Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1855

Дочь: Тимошинина Дария Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1860

Сын: Михаил Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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