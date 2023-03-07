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Тимошинина Дария Николаева

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1855

Отец: Николай Иванов

Мать: Ульяния Прокофиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.05.1873

Муж: Тимошинин Терентий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1874

Дочь: Ефросиния Терентиева

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1876

Дочь: Параскева Терентиева

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1877

Дочь: Екатерина Терентиева

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Тимошинин Илья Терентиев

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1883

Сын: Тимошинин Иоанн Терентиев

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1885

Дочь: Екатерина Терентиева

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1887

Сын: Тимошинин Никифор Терентиев

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1888

Сын: Тимошинин Никита Терентиев

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1890

Сын: Тимошинин Дмитрий Терентиев

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1892

Сын: Тимошинин Василий Терентиев

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Зятенки ( Еременки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1894

Дочь: Лидия Терентиева

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

сельцо Глубокое Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1895

Сын: Тимошинин Пётр Терентиев

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Тимошинин Георгий Терентиев

Отец ребёнка: Тимошинин Терентий Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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